CHP Heyeti MKE Ankaragücü'nü Ziyaret Etti

CHP heyeti, MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, yeni seçilen Kulüp Başkanı Gazi Ercüment Tekin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Yeni seçilen Kulüp Başkanı Gazi Ercüment Tekin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen heyet, Ankaragücü'nün yeni yönetimini tebrik ederek hediye takdim etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, "Bugün burada sadece bir futbol kulübünden değil; Ankara'nın kalbinden, damarlarından, geçmişinden ve geleceğinden söz etmek için toplandık. Ankaragücü'nün başarısı, birlikte mücadele etmenin, birlikte ayağa kalkmanın da göstergesidir. Ankara nasıl ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde bir direnişin başkenti olduysa, Ankaragücü de yıllardır o direnişin yeşil sahalardaki temsilcisidir. İnanıyoruz ki Anadolu'nun sarı-lacivert çocuğu yeniden Süper Lig'e çıkacak, pes etmeyenlerin şehrine yakışır bir performans sergileyecek. Ankara'nın gücü olan Ankaragücü; dayanışmayı, mücadeleyi ve halkla iç içe olmayı ilke edinmiştir. Bu yönüyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin emek, adalet, eşitlik değerleriyle örtüşen bir misyona sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sporun birleştirici gücüne inanıyor, spor kulüplerimizin demokratik, katılımcı, şeffaf ve liyakatli bir anlayışla yönetilmesini önemsiyoruz" diye konuştu.