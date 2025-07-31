Cherno More Teknik Direktörü Ilian Iliev: 'En Güçlü Takımla Oynadık'

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Cherno More, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu. Teknik direktör Ilian Iliev, zor bir rakiple oynadıklarını ve en güçlü takımla karşılaştıklarını belirtti.

Cherno More Teknik Direktörü Ilian Iliev, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu turda çıkabilecek en güçlü takım çıktı" dedi.

Cherno More, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Cherno More Teknik Direktörü Ilian Iliev açıklamalarda bulundu. Zor bir rakiple oynadıkları aktaran Iliev, "Bu turda çıkabilecek en güçlü takım çıktı. İlk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık ve maçı orada kaybettik" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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