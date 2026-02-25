Cherif Ndiaye: 'Henüz hiçbir şey bitmiş değil'

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un Senegalli forveti Cherif Ndiaye, Shkendija maçı öncesi yaptığı açıklamada, henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyledi.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu 2. maçında Kuzey Makendonya ekibi Shkendija ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Cherif Ndiaye, "İlk karşılaşmayı kazandık. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Hocamıza güveniyoruz. Takımımıza yeni bir oyun tarzı getirdi. Yarın önemli bir karşılaşma, kazanmamız gerekiyor ve kazanacağız. Arkadaşlarımızla konuştuk. Bu maçın çok önemli bir karşılaşma olduğunu biliyoruz. Her gün kendi aramızda toplantı yapıyoruz. Kaptanımız bizimle bu maçın çok önemli olduğu anlamında toplantılar yapıyor. Gerçeği söylemek gerekirse hangi takımla eşleşeceğimiz önemli değil. Çok fazla çalışıyoruz. Önemli olan yarınki karşılaşmaya odaklanmak çok önemli. Kolay olmayacak, kendi evimizde oynayacağız. Ondan sonra rakibimizin kim olacağı önemli değil" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı