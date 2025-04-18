Chelsea ve Djurgarden UEFA Konferans Ligi Yarı Finale Yükseldi
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Chelsea, Legia Varşova'yı eleyerek yarı finale yükseldi. Djurgarden ise Rapid Wien'i uzatmalarda yenerek tur atladı. Yarı finalde Chelsea ile Djurgarden karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi'nde Chelsea ve Djurgarden yarı finale kaldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde rövanş karşılaşmaları tamamlandı.
İngiltere ekibi Chelsea, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında ağırladığı Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya 2-1 yenilse de tur atladı.
İsveç'in Djurgarden takımı ise ilk karşılaşmasını 1-0 kaybettiği eşleşmenin rövanşında konuk olduğu Avusturya ekibi Rapid Wien'i uzatmalarda 4-1 yenerek yarı finale çıktı.
Yarı finalde Chelsea ile Djurgarden eşleşti. Yarı finalin diğer ayağında ise Fiorentina ile Real Betis karşılaşacak.
Ligde yarı final karşılaşmaları, 1 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.