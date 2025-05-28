Chelsea, UEFA Konferans Ligi'nde Şampiyon Oldu

Chelsea, UEFA Konferans Ligi'nde Şampiyon Oldu
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UEFA Konferans Ligi finalinde Chelsea, Real Betis'i 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Final maçı, Polonya'nın Tarczysnki Arena'sında gerçekleşti.

UEFA Konferans Ligi finalinde Chelsea, Real Betis'i 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Polonya'nın Tarczysnki Arena'da oynanan UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Chelsea ile İspanyol temsilcisi Real Betis karşı karşıya geldi. Bosna-Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yönettiği karşılaşmanın 9. dakikasında Betis, Abdessamad Ezzalzouli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıda rakibi karşısında baskısını artıran Chelsea, 65. dakikada Enzo Fernandez'in fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı. 70. dakikada Nicolas Jackson'ın attığı golle İngiliz ekibi skoru 2-1'e getirdi. 83. dakikada Jadon Sancho ve 90+1. dakikada Moises Caicedo'nun golleriyle Chelsea sahadan 4-1 galip ayrılarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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