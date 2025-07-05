Chelsea, Palmeiras'ı Geçerek Yarı Finale Yükseldi

Chelsea, Palmeiras'ı Geçerek Yarı Finale Yükseldi
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Chelsea, Brezilya'nın Palmeiras takımını 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmada Cole Palmer ve Agustin Giay'ın golleri belirleyici oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere temsilcisi Chelsea, Brezilya ekibi Palmeiras'ı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Karşılaşma, ABD'nin Philadelphia kentindeki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynandı. Mücadelenin orta hakemliğini Alireza Faghani üstlenirken, yardımcı hakemler Anton Schetinin ve Ashley Beecham oldu.

Maç öncesi her iki takımın oyuncuları, eski Liverpool forveti Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva'yı andı.

Chelsea, 16'ncı dakikada Cole Palmer'ın attığı golle öne geçti. Palmeiras, 53'üncü dakikada Estevao Willian'ın golüyle skoru eşitledi. Ancak 83'üncü dakikada Agustin Giay'ın kendi kalesine attığı gol, maça son noktayı koydu: 2-1.

Bu sonuçla Chelsea, Fluminense'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

Chelsea, 8 Temmuz Salı günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Fluminense ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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