Chelsea, Liverpool'u 3-1 Mağlup Etti

Chelsea, Liverpool'u 3-1 Mağlup Etti
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İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea, daha önce şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'u Stamford Bridge Stadı'nda 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Chelsea'nin gollerini Enzo Fernandez, Jarell Quansah (kendi kalesine) ve Cole Palmer (penaltı) kaydetti.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea, şampiyonluğunu daha önce ilan eden Liverpool'u 3-1 yendi.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmada Chelsea'nin golleri 3. dakikada Enzo Fernandez, 56. dakikada Jarell Quansah kendi kalesine ve 90+6. dakikada penaltıdan Cole Palmer attı.

Liverpool'un tek golünü ise 85. dakikada Virgil van Dijk kaydetti.

Bu sonuçla lider Liverpool 82 puanda kalırken, Chelsea ise puanını 63'e çıkardı.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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