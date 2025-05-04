Chelsea, Liverpool'u 3-1 Mağlup Etti
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea, daha önce şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'u Stamford Bridge Stadı'nda 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Chelsea'nin gollerini Enzo Fernandez, Jarell Quansah (kendi kalesine) ve Cole Palmer (penaltı) kaydetti.
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea, şampiyonluğunu daha önce ilan eden Liverpool'u 3-1 yendi.
Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmada Chelsea'nin golleri 3. dakikada Enzo Fernandez, 56. dakikada Jarell Quansah kendi kalesine ve 90+6. dakikada penaltıdan Cole Palmer attı.
Liverpool'un tek golünü ise 85. dakikada Virgil van Dijk kaydetti.
Bu sonuçla lider Liverpool 82 puanda kalırken, Chelsea ise puanını 63'e çıkardı.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor