Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası Finaline Yükseldi

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Chelsea, Fluminense'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Goller Joao Pedro'dan geldi.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final turunda Chelsea, Fluminense'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Metlife Stadyumu'nda Brezilya temsilcisi Fluminense ile İngiliz ekibi Chelsea karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetti. Chelsea, rakibini 2-0 mağlup ederek finale çıktı. Enzo Maresca'nın öğrencilerine galibiyeti getiren goller 18. ve 56. dakikalarda Joao Pedro'dan geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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