Chelsea, Fulham'ı 2-0 Mağlup Ederek Puanını 7'ye Yükseltti

Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Fulham'ı 2-0'lık skorla yenerek haftayı kayıpsız geçti. Maçta Joao Pedro ve Enzo Fernandez'in golleriyle galip gelen Chelsea, puanını 7'ye çıkarırken, Fulham ise 2 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, sahasında Fulham'ı 2-0 mağlup etti.

Güney Londra derbisinde Fulham'ı ağırlayan Chelsea, 45+9. dakikada yeni transferi Joao Pedro'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Enzo Fernandez ile penaltıdan bir gol daha bulan ev sahibi ekip, haftayı kayıpsız kapadı.

Chelsea bu galibiyetle puanını 7'ye çıkarırken, Fulham 2 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
