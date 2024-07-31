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Chelsea, Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen ile 7 yıllık sözleşme imzaladı

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Premier Lig ekibi Chelsea, Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen ile 7 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Jorgensen, Villarreal'de başarılı bir performans sergilemişti.

Premier Lig ekibi Chelsea, Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen ile 7 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İngiliz ekibi Chelsea, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlılar son olarak İspanyol takımı Villarreal'den Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen'i kadrosuna kattı. Chelsea'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Jorgensen ile 7 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

22 yaşındaki file bekçisi, Villarreal kariyeri boyunca 38 La Liga, 3 UEFA Konferans Ligi, 2 İspanya Kral Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçında forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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