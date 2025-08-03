Chelsea, Ajax'tan Jorrel Hato'yu Transfer Etti

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Ajax'tan genç sol bek Jorrel Hato ile 2032'ye kadar sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki futbolcu, Londra ekibine katıldığı için heyecanlı olduğunu belirtti ve transferinin 43 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği iddia ediliyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Ajax'tan genç sol bek Jorrel Hato'yu transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla 2032'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Hollandalı futbolcu, Londra ekibine katıldığı için heyecanlı olduğunu belirterek" Geleceğim hakkında çok düşündüm ve kariyerimde bir sonraki adımı atmak istedim. Chelsea bunu yapmam için en iyi yer, bu yüzden çok mutluyum," ifadelerini kullandı.

Ajax altyapısından yetişen Hato, A takımıyla çıktığı 111 maçta 4 gol kaydetti.

İngiliz basınında, transferin 43 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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