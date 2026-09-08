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Channel Regatta'nın 19'uncusu Marmaris'te yapılacak

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Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü ile Rodos Açık Deniz Yat Kulübü tarafından düzenlenen Channel Regatta'nın 19'uncusu, 12-14 Eylül tarihlerinde Marmaris'te gerçekleştirilecek.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü ile Rodos Açık Deniz Yat Kulübü tarafından düzenlenen Channel Regatta'nın 19'uncusu, 12-14 Eylül tarihlerinde Marmaris'te gerçekleştirilecek.

Marmaris'teki yarışa 20 tekne ve 200 yelkencinin katılması bekleniyor.

"Beraber yelken açalım" sloganıyla düzenlenen organizasyon, Ege'nin iki yakasındaki denizciler arasında dostluk ve işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

İlk yıllarda rotası Marmaris'ten Rodos'a ya da Rodos'tan Marmaris'e olan yarış, devamında bir yıl Rodos'ta, bir yıl Marmaris'te dönüşümlü organize ediliyor.

Kaynak: AA
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