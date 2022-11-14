Cezalı oyuncu oynatan Denizlispor'a PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupasına veda etti. Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelen Altaş Denizlispor, evinde almış olduğu 5-0 ağır yenilginin üzerine bir de cezalı Emre Furtana'yı oynatması nedeniyle PFDK'dan ceza alacak.

KUPAYA VEDA ETTİLER!

Spor Toto 1'inci Lig'de son sırada yer alıp, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider olan rakibi önünde yedek ve genç ağırlıklı kadroyla mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, 8 ve 54'üncü dakikalarda penaltıdan Mustafa, 39'uncu dakikada Feyyaz, 70 ve 82'nci dakikalarda Bünyamin'in golleriyle sahadan mağlup ayrılarak kupadan elendi.

TEKNİK SORUMLUDAN SAVUNMA İSTENDİ

U19 Elit B Ligi'nde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası alan 18 yaşındaki Emre, cezası dolmadan kupada 73'üncü dakikada oyuna girdi. Yönetici Hikmet Olgun da "Cezaya uyulmamasına iştiraki" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Yönetimin büyük hatayla ilgili U19 Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak'tan savunma istediği öğrenildi.