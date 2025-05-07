Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Hakkında tutuklandığı iddiaları ortaya atılan eski futbolcu Ümit Karan, sosyal medyadan videolu açıklama yaptı.

DAVA 2015 YILINA AİT

Eski futbolcu Ümit Karan'ın 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisine "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar vermişti.

"HAYATIM BOYUNCA KİMSEYE YANLIŞ YAPMADIM"

Güvenlik görevlisi İ.A.'nın avukatı dosyaya itiraz etti ve dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Ümit Karan, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir" şeklinde savunma yaptı.

METRİS CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Yapılan itirazın ardından dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Ümit Karan'a verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Karan'ın onanan cezası kapsamında bugün Bakırköy Adliyesi'ne geldiği ve Metris Cezaevi'ne gönderildiği iddia edildi.

VİDEOLU MESAJ YAYINLADI: TUTUKLU DEĞİLİM

Konuyla ilgili sosyal medyadan videolu açıklama yapan Karan, "Merhaba arkadaşlar, 2015 yılından bir dosyam vardı. Adliyede işlerimi hallettim, tutuklu değilim. Saçma sapan haberler yapmayalım lütfen. Teşekkür ederim" diyerek iddiaları yalanladı.