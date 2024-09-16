Çeyrek finalde tek Türk takımı! Avrupa Ligi simüle edildi
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çeyrek finale kalma ihtimalleri açıklandı. Football Meets Data'nın verilerine göre, çeyrek finalde sadece bir Türk takımının yer alması bekleniyor. Bu tahminler arasında Galatasaray'ın çeyrek finale ulaşma ihtimali yüzde 43 olarak belirtiliyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çeyrek finale kalma ihtimalleri açıklandı.
GALATASARAY ÇEYREK FİNALE KALACAK
Football Meets Data'nın yayınladığı bilgiye göre çeyrek finalde sadece tek Türk takımı yer alacak. Çeyrek finale yükselen tek Türk takımı ve diğer Türk takımlarının çeyrek finale ulaşma ihtimali şöyle;
- 8 - Eintracht Frankfurt %35
- 7 - Porto %40
- 6 - Athletic %40
- 5 - Lazio %42
- 4 - Manchester United %43
- 3 - GALATASARAY %43
- 2 - Roma %44
- 1 - Tottenham Hotspur %50