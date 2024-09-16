Çeyrek finalde tek Türk takımı! Avrupa Ligi simüle edildi

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çeyrek finale kalma ihtimalleri açıklandı.

GALATASARAY ÇEYREK FİNALE KALACAK

Football Meets Data'nın yayınladığı bilgiye göre çeyrek finalde sadece tek Türk takımı yer alacak. Çeyrek finale yükselen tek Türk takımı ve diğer Türk takımlarının çeyrek finale ulaşma ihtimali şöyle;