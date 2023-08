Ceyhan Belediyesi Çocuklar İçin Ücretsiz Tekvando Kursu Düzenliyor

Ceyhan Belediyesi, çocuklar için ücretsiz olarak tekvando kursu düzenliyor. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 'Genç nesillerimizi her alanda, her yönüyle ve tüm etkili, etkileşimli yöntemlerle geleceğe, hayatın gerçeklerine hazırlama gayretindeyiz' dedi. Ceyhan Belediyesi, çocukları tekvando ile tanıştırıyor. Savunma sanatlarının, ahlak ve öz disiplin açısından çocukların gelişimine önemli bir katkı sunacağına işaret eden Başkan Erdem, şunları söyledi: 'Ücretsiz tekvando kursumuz, alanında uzman kadromuzla aralıksız devam etmektedir. Çocuklarımız için üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizde tarımdan sanayiye, temizlikten çevreye, yol yapım, bakım-onarım çalışmalarından turizmin gelişimine dek tüm alanlarda samimiyetle hizmet üretiyoruz. Bu yönüyle ele alındığında çocuklarımızı da hayatın merkezine almak, geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak, Ceyhan'ımıza, Adana'mıza ve ülkemize hayırlı birer evlat olmalarını sağlamaya yardımcı olmak da bizim birincil görevlerimiz arasında yer alıyor. Genç nesillerimizi her alanda, her yönüyle ve tüm etkili, etkileşimli yöntemlerle geleceğe, hayatın gerçeklerine hazırlama gayretindeyiz.'