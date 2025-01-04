Cevabını Osimhen verdi: Osayi-Samuel, Galatasaray'a transfer olacak mı?
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Fenerbahçe forması giyen ve adı sarı-kırmızılı takımla anılan vatandaşı Bright Osayi-Samuel hakkında konuştu. Osimhen, "Osayi-Samuel ile transfer hakkında konuştun mu?" sorusunu "Arkadaşım ama hayır konuşmadık" diyerek yanıtladı.
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, 2-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından stadyumdan ayrılırken sarı-kırmızılılarla transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen vatandaşı Bright Osayi-Samuel ile ilgili soruyu yanıtladı.
"KONUŞUYORUZ AMA TRANSFER HAKKINDA DEĞİL"
Osimhen, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osayi Samuel ile Galatasarayhakkında konuşup konuşmadığı yönünde gelen soruya yanıt verdi. Nijeryalı golcü "Osayi-Samuel ile transfer hakkında konuştun mu?" sorunu "Osayi benim arkadaşım. Konuşuyoruz ama bu konu hakkında değil" diyerek cevapladı.