İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı.

Organizasyonun ilk karşılaşması B Grubu'nda mücadele eden ev sahibi Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasında oynandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya ile aynı adı taşıyan salondaki müsabakada Bulgaristan, Kuzey Makedonya'yı 25-17, 25-19 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA