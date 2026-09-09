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CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı

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- Organizasyonun ilk maçında B Grubu'nda mücadele eden Bulgaristan, Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi

İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı.

Organizasyonun ilk karşılaşması B Grubu'nda mücadele eden ev sahibi Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasında oynandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya ile aynı adı taşıyan salondaki müsabakada Bulgaristan, Kuzey Makedonya'yı 25-17, 25-19 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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