CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Belçika ve Slovenya çeyrek finale yükseldi

CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Belçika ve Slovenya çeyrek finale yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Belçika, Çekya'yı 3-1; Slovenya ise Sırbistan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Slovenya, 23 Eylül Çarşamba günü Torino'da Belçika ile karşılaşacak.
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Belçika ve Slovenya, çeyrek finale yükseldi.
İtalya'nın Torino kentinde oynanan Belçika-Çekya ve Slovenya- Sırbistan karşılaşmalarıyla son 16 turu tamamlandı.
Günün ilk maçında Belçika, Çekya'yı 20-25, 26-24, 25-14 ve 25-15'lik setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Slovenya ise Sırbistan'ı 3-0 (25-14, 25-13, 25-22) mağlup ederek çeyrek finalde Belçika'nın rakibi oldu.
Çeyrek finalde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yarın Polonya-Almanya ve Fransa-Romanya karşılaşmaları yapılacak.
Torino'daki çeyrek final müsabakaları ise 23 Eylül Çarşamba günü İtalya-Finlandiya ve Belçika-Slovenya arasında oynanacak.