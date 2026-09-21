CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Belçika ve Slovenya çeyrek finale yükseldi

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CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Belçika ve Slovenya, çeyrek finale yükseldi.

İtalya'nın Torino kentinde oynanan Belçika-Çekya ve Slovenya- Sırbistan karşılaşmalarıyla son 16 turu tamamlandı.

Günün ilk maçında Belçika, Çekya'yı 20-25, 26-24, 25-14 ve 25-15'lik setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Slovenya ise Sırbistan'ı 3-0 (25-14, 25-13, 25-22) mağlup ederek çeyrek finalde Belçika'nın rakibi oldu.

Çeyrek finalde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yarın Polonya-Almanya ve Fransa-Romanya karşılaşmaları yapılacak.

Torino'daki çeyrek final müsabakaları ise 23 Eylül Çarşamba günü İtalya-Finlandiya ve Belçika-Slovenya arasında oynanacak.

Kaynak: AA