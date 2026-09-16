CEV'den Rusya değerlendirmesi:

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikiric, Rusya'nın Avrupa voleybol müsabakalarına yeniden dahil edilmesiyle ilgili sürecin değerlendirileceğini söyledi.

Roko Sikiric, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın düzenlendiği Romanya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın uluslararası müsabakalara dönüş kararının Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tavsiyesi doğrultusunda alındığını belirten Sikiric, "IOC, FIVB ve CEV'den başlayarak faaliyet gösterdiğimiz spor yapısının bir parçasıyız. Uygulamamız gereken yasal yükümlülüklerimiz var. Bu yüzden CEV'in Rusya'yı yeniden dahil edip etmeyeceğini tartışmıyoruz. Rusya, IOC tavsiyesine dayanarak karar veren FIVB tarafından uluslararası müsabakalara yeniden dahil edildi. CEV olarak aidiyet duyduğumuz yapıya yönelik düzenlemeleri ve tüzüğü uygulayıp uygulamayacağımızı tartışabiliriz. Bildiğiniz gibi, bu tartışılacak bir süreç ama bir sonraki yönetim kurulu toplantısında önemli olacak. Ancak, ait olduğumuz yapıları belirtmek önemli ve elbette etkinliklerimize ev sahipliği yapan ülkelerin Rusya ile ilgili ulusal mevzuatlarına da saygı duymalıyız." diye konuştu.

Milli takımların ve kulüplerin sıkışık maç fikstürü üzerinde de çalışmalar yaptıklarını anlatan Sikiric, şöyle devam etti:

"Tabii ki federasyonlarla, sporcularla, antrenörlerle, tüm paydaşlarla tartışmamız gereken bazı zorluklar var. Mevcut sistemimizde bazı kulüplerin sezonu mayısta bitiyor. Bunun nisan ayı sonu ya da başında bitmesi ve sezonu ekim ortasından önce başlatmamaları gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu durum, kulüplerin 6 aylık bir boşluk yaşamasına, ticari anlamda partnerleriyle ve taraftarlarla etkileşim konusunda görünürlüklerinin azalmasına neden oluyor. Dolayısıyla, bu takvim daha fazla etkileşim ve görünürlük sağlayacaktır."

Milli takımlarda da benzer bir durum bulunduğunu dile getiren Sikiric, "Şu anda milli takım için 4-5 aylık dolu bir sezonumuz var. Daha sonra federasyonun bir sonraki aktivitesi gelecek yaz gerçekleşiyor. Bu nedenle medyaya ve taraftarlara nasıl daha yakın kalacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Milli takımın ülke ve taraftarların kimliği için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA