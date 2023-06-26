Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 19-25 Haziran tarihlerinde 9'uncusu düzenlenen Çeşme Open Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu. Başkan Oran, 'Çeşme sporun ve sanatın merkezi olmaya devam edecek' dedi.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 19-25 Haziran tarihlerinde 9'uncusu düzenlenen Çeşme Open Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu. Başkan Oran, "Çeşme sporun ve sanatın merkezi olmaya devam edecek" dedi.

9.Çeşme Open Satranç Turnuvası Çeşme Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlendi. 25 ülkeden ve Türkiye'nin 53 ilinden, 80'i satranç ustası, 978 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada kıran kırana geçen maçların ardından galip gelmeyi başaran sporcular ödüllerine kavuştu.

Aya Haralambos Kilisesi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya A kategorisinde 103, B kategorisinde 116, C kategorisinde 390 ve D kategorisinde de 379 sporcu katıldı. Turnuvada; 16 GM, 19 IM, 26 FM, 7 CM, 1 WGM, 1 WIM, 6 WFM ve 4 WCM unvanlı sporcu yer aldı. Avrupa'da düzenlenen birçok Açık Satranç Turnuvasını geride bırakan turnuvaya bu yıl ilgi çok daha yüksek oldu.Türkiye'den 53 ilin yanı sıra; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Güney Sudan, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İran, İspanya, İtalya, Kanada, Kazakistan, Litvanya, Norveç, Rusya, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna ve Ürdün olmak üzere toplam 25 ülkeden katılım gerçekleşti.

"ÇEŞME SPORUN VE SANATIN MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Turnuvanın finaline katılarak dereceye girenlere ödüllerini veren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çeşme'nin sporun ve sanatın merkezi olmaya devam edeceğini belirterek, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Turnuvada mücadele eden sporcuları tebrik eden Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Çeşme Belediyesi iş birliğiyle bu yıl turnuvanın dokuzuncusunu düzenlemekten mutluyuz. 'Çeşme Open' artık markalaştı, üst düzey sporcuların katılımıyla büyük heyecan yaratıyor. Bu yıl rekor bir katılım vardı. Avrupa, dünya, olimpiyat başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız şampiyonluklar, başarılar, madalyalar bizleri her gün daha fazla çalışmaya motive ediyor. Üst düzey uluslararası şampiyonalar düzenliyoruz. Çeşme Açık Satranç Turnuvası da bunun en iyi örneği. Emeği geçen herkesi kutluyor, katılan sporculara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.