Çeşme'de 18. Yarımada Spor Oyunları Coşkusu Sürüyor

Çeşme'de 18. Yarımada Spor Oyunları Coşkusu Sürüyor
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Çeşme ilçesinde düzenlenen 18. Yarımada Spor Oyunları, plaj voleybolu, plaj futbolu ve basketbol gibi branşlardaki karşılaşmalarla dikkat çekti. Ayrıca Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek Paramotor Slalom Yarışı da etkinlikte yer alacak.

İzmir'in Çeşme ilçesi, spor tutkunlarının buluşma noktası olmaya devam ediyor. İzmir Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çeşme Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen 18. Yarımada Spor Oyunları ikinci gün etkinlikleriyle büyük ilgi gördü.

Plaj voleybolu, plaj futbolu ve basketbol 3x3 branşlarında yapılan karşılaşmalar sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği organizasyon, spor dolu anların yanı sıra eğlenceli görüntülerle de dikkat çekti.

Paramotor slalom heyecanı başlıyor

Bu yıl organizasyona farklı bir heyecan da eklendi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olan Paramotor Slalom Yarışı, 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde Çeşme Ilıca Plajı'nda yapılacak. Rüzgarla yarışacak sporcuların gösterileri, izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatacak.

Sporun birleştirici gücünü yansıtan Yarımada Spor Oyunları, bölge gençliğini bir araya getirirken, hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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