Çeşme Belediyespor Yaz Spor Okulları Rekor Katılımla Başladı

Çeşme Belediye spor Yaz Spor Okulları büyük bir coşkuyla başladı. 17 branşta, 1425 öğrencinin kayıt yaptırdığı Yaz Spor Okulları'na bu yıl rekor katılım sağlandı. Başkan M.Ekrem Oran, " Çeşme Belediyesi'nin Spor Okulları kışın da devam edecek" dedi.

Çeşme Belediye spor Yaz Spor Okulları bu yıl rekor bir katılımla 17 branşta (Futbol, Basket, Voleybol, Satranç, Jimnastik, Tenis, Step, Aerobik, Zumba, Pilates, Taekvondo, Yelken, Kano, Rüzgar Sörfü, Özel Çocuklar Spor Okulu, Vücut Geliştirme, Dans, Yoga) 1425 öğrencinin katılımıyla başladı.

Çeşme Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen açılış töreninden önce statta kurulan şişme oyun gruplarında çocuklar uzun kuyruklar oluşturarak gönüllerince eğlendi. Animatörler de yüz boyama, tahta bacak, jonglör, robot gösterileri ile çocuklara unutulmaz dakikalar yaşattı. Törende, Çeşme Belediyesi Çocuk Halk Oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni aldı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, çocuklara forma giydirerek, spor kıyafetleri dağıttı.

"SPOR OKULLARI KIŞIN DA DEVAM EDECEK"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde konuşan Çeşme Belediye Başkanı M.Ekrem Oran, "Geleceğimiz için, çocuklarımız için hiç bir masraftan kaçmadık, bundan sonra da kaçmayacağız. Sporu ve sporcuyu, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceğiz. Çeşme'de çocuklarımızın spor ve sanat yapabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yaz Spor Okulları'na bu sene gerçekten bir rekor katılım var. 17 dalda, 1425 öğrencimiz başvuru yaptı. Çeşme Belediyesi'nin Spor Okulları kışın da devam edecek" dedi.

"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA REKOR KATILIM"

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı da "Çeşme Belediyespor Kulübü olarak artık geleneksel hale gelen ve sizler sayesinde artarak büyüyen bir organizasyon olan Yaz sporu etkinliklerimiz bu sene bizler içinde çok daha fazla anlam ifade ediyor. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olan geleceğimiz çocuklarımızın rekor bir katılımı ile Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünden yola çıkarak bu etkinliğin açılışını gerçekleştirmek bana ve ekibime daha fazla çalışmamız için kuvvet ve motivasyon sağlıyor. İyi ki varsınız iyi ki bizimlesiniz" diye konuştu.