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Çeşme Belediyespor, Teknik Direktör Ali Çalış ile Yollarını Ayırdı

Spor Haberleri

Çeşme Belediyespor, kısa bir süre önce anlaşma imzaladığı teknik direktör Ali Çalış ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor, devre arası Alaçatıspor ile anlaşan Teknik Direktör Ali Çalış ile kısa bir süre önce anlaşma sağlamış, A takımda teknik direktör olarak görev vermişti. Çeşme Belediyespor Kulübü, yaptığı açıklamada ise Ali Çalış ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: '2023-2024 Futbol sezonunda A Takım teknik direktörü olarak anlaştığımız sayın Ali Çalış ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktörümüze bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılar dileriz' - İZMİR

Çeşme Belediyespor, kısa bir süre önce anlaşma imzaladığı teknik direktör Ali Çalış ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor, devre arası Alaçatıspor ile anlaşan Teknik Direktör Ali Çalış ile kısa bir süre önce anlaşma sağlamış, A takımda teknik direktör olarak görev vermişti. Çeşme Belediyespor Kulübü, yaptığı açıklamada ise Ali Çalış ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"2023-2024 Futbol sezonunda A Takım teknik direktörü olarak anlaştığımız sayın Ali Çalış ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktörümüze bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılar dileriz" - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ali Çalış Futbol Çeşme Spor Haberler

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