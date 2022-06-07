Çeşme Belediyespor, golcü oyuncu Bozkurt ile anlaştı - Haberler

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Çeşme Belediyespor, golcü oyuncu Bozkurt ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çeşme Belediyespor, golcü oyuncu Bozkurt ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) kadrosunu kurmak için yoğun bir tempo ile çalışan Çeşme Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor'un golcü oyuncusu Serkan Bozkurt ile anlaşma sağladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) kadrosunu kurmak için yoğun bir tempo ile çalışan Çeşme Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor'un golcü oyuncusu Serkan Bozkurt ile anlaşma sağladı.

Çeşme Belediyespor Kulübü, sosyal medya hesabından yayımlanan bir video ile golcü oyuncu Serkan Bozkurt ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Paylaşımda, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon attığı goller ile Ayvalıkgücü Belediyespor'un 3. lige çıkmasında önemli rol oynamış şampiyon forvet Serkan Bozkurt ile anlaşmış bulunmaktadır. Futbolcumuza 'Çeşme Belediyespor Ailemize hoş geldin' diyerek birlikte yürüyeceğimiz şampiyonluk yolunda başarılar dileriz. Yolun sonu şampiyonluk" yazıldı.

1991 Gaziantep doğumlu olan Serkan Bozkurt, 2002 yılında Gaskispor altyapısında futbola başladı. Sırasıyla; Diyarbakır Kayapınar, Gaziantep F.K, Kırıkhanspor, Elazığ Belediyespor, Çine Madranspor, Manavgat Belediyespor, Yozgatspor, Sultanbeyli Belediyespor, Kırşehirspor, Amasyaspor, Akçakocaspor, Somaspor, Yeni Çanspor, Çorlu 1947 spor, Kartalspor, Sultangazispor, Edirnespor, Bigaspor ve Maltepespor kulüplerinde oynadı. 2021-2022 sezonunda Ayvalıkgücü Belediyespor takımına transfer olan golcü futbolcu Serkan Bozkurt, oynadığı 7 maçta 5 gol atarak takımının 3. lige çıkmasında önemli rol oynadı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ayvalıkgücü Belediyespor Serkan Bozkurt Çeşme Spor Haberler

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