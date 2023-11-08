Çeşme Belediyespor, Bayındırspor'u 4-2 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, konuk ettiği Bayındırspor'u 4-2 mağlup etti. Çeşme Belediyespor, elde ettiği galibiyetle puanını 8'e çıkarırken, lig sıralamasında da 6. sıraya yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, konuk ettiği Bayındırspor'u 4-2 mağlup etti.

Maçın 7. dakikasında, Çeşme Belediyespor oyuncusu Aytaç Deniz, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 17. dakikada ise yine Çeşme Belediyespor oyuncusu Adnan Malat, attığı gol ile takımını 2-0 öne geçirdi. 28. dakikada Bayındırspor oyuncusu Hasan Aykılıç, penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 2-1 yaptı. 35. dakikada da Bayındırsporlu oyuncu Berkay Aktürk, attığı gol ile 2-2 beraberliği sağladı. Çeşme Belediyespor oyuncusu Adnan Malat, 45+2'de bulduğu gol ile ilk yarının sonucunu 3-2 olarak ilan etti.

Maçın ikinci yarısında her iki takım da karşılıklı ataklarla gol ararken, Çeşme Belediyespor oyuncusu Aytaç Deniz, 90. dakikada attığı gol ile maçın sonucunu 4-2 olarak belirledi.

Çeşme Belediyespor, elde ettiği galibiyetle puanını 8'e çıkarırken, lig sıralamasında da 6. sıraya yükseldi.

"Ligin ilk yarısını iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz"

Karşılaşmanın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor'un yeni Teknik Direktörü Ali Çalış, "Zor bir maç oldu. Pazar gününden bu yana, 4 günde 2. maçıma çıkıyorum. 2 maçta 4 puan aldık. Takıma gelişimden bu yana iyi bir sonuç diyebiliriz. Bay haftasına kadar süreci iyi geçirip, sonrasında biraz daha yukarıya çıkarak, ligin ilk yarısını iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.

Çeşme Belediyespor, 12 Kasım Pazar günü saat 15.00'te, deplasman maçında Kütahya ÖİKH ile karşılaşacak. - İZMİR