Cerny'nin Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken yaptığı hareket gündem oldu

Sezon başı yaz transfer sezonunda Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan Süper Lig devi Beşiktaş'a 3+1 yıllığına transfer olan Vaclav Cerny, gündeme damga vuracak bir hareket yaptı.

TARAFTARIN FOTOĞRAF İSTEĞİNİ KIRMADI

Liglere verilen milli arada bir AVM'de görüntülenen Cerny, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen bir Fenerbahçeli taraftarın ricasını kırmadı.

FORMADAKİ ARMAYI ELİYLE KAPATTI

Yıldız futbolcu, fotoğraf çekileceği esnada çocuğun formasındaki Fenerbahçe armasını eliyle kapattı. Minik taraftarın, formadaki armayı göstermek istemesi üzerine fotoğraf çekilmeden yoluna ilerleyen Cerny, taraftarın önünü kapatmasının ardından geri dönerek fotoğrafı çekildi.

TARAFTARLARDAN TEPKİ VAR

Cerny'nin yaptığı bu hareket sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız oyuncunun yaptığı bu eylemi küçük çocuğa saygısızlık olarak yorumladı.