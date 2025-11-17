Cerny'nin Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken yaptığı hareket gündem oldu
Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, Fenerbahçeli bir taraftarla fotoğraf çekilirken taraftarın formasındaki armayı eliyle kapattı. Bu hareket Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti.
- Vaclav Cerny, bir Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken formasındaki Fenerbahçe armasını eliyle kapattı.
- Cerny'nin bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlardan tepki aldı.
- Fenerbahçeli taraftarlar, Cerny'nin eylemini küçük çocuğa saygısızlık olarak değerlendirdi.
Sezon başı yaz transfer sezonunda Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan Süper Lig devi Beşiktaş'a 3+1 yıllığına transfer olan Vaclav Cerny, gündeme damga vuracak bir hareket yaptı.
TARAFTARIN FOTOĞRAF İSTEĞİNİ KIRMADI
Liglere verilen milli arada bir AVM'de görüntülenen Cerny, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen bir Fenerbahçeli taraftarın ricasını kırmadı.
FORMADAKİ ARMAYI ELİYLE KAPATTI
Yıldız futbolcu, fotoğraf çekileceği esnada çocuğun formasındaki Fenerbahçe armasını eliyle kapattı. Minik taraftarın, formadaki armayı göstermek istemesi üzerine fotoğraf çekilmeden yoluna ilerleyen Cerny, taraftarın önünü kapatmasının ardından geri dönerek fotoğrafı çekildi.
TARAFTARLARDAN TEPKİ VAR
Cerny'nin yaptığı bu hareket sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız oyuncunun yaptığı bu eylemi küçük çocuğa saygısızlık olarak yorumladı.