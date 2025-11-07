Haberler

Türk sporunun acı günü! Efsane ismin hocası hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Efsane ismin hocası hayatını kaybetti
Türk halterinin efsanevi ismi Naim Süleymanoğlu'nun ilk antrenörü Hilmi Pekünlü, Kütahya'da hayatını kaybetti. Pekünlü, birçok başarılı sporcu yetiştirdi ve cenazesi Hayme Ana Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Türk halterinin efsane isimlerinden 'Cep Herkülü' lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun ilk antrenörü olarak tanınan Hilmi Pekünlü, Kütahya'da hayatını kaybetti.

Cep Herkülü'nün ilk antrenörü Hilmi Pekünlü hayatını kaybetti

Bursa'nın Kırcaali şehrine bağlı Mestanlı ilçesinde dünyaya gelen ve 1991 yılında Kütahya'ya yerleşen Hilmi Pekünlü, burada halter antrenörlüğüne devam etti. Naim Süleymanoğlu'nun çocukluk yıllarında yanında olan Pekünlü, birçok başarılı sporcu yetiştirdi.

Cep Herkülü'nün ilk antrenörü Hilmi Pekünlü hayatını kaybetti

Hilmi Pekünlü, Hayme Ana Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cep Herkülü'nün ilk antrenörü Hilmi Pekünlü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

