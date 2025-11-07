Türk sporunun acı günü! Efsane ismin hocası hayatını kaybetti
Türk halterinin efsanevi ismi Naim Süleymanoğlu'nun ilk antrenörü Hilmi Pekünlü, Kütahya'da hayatını kaybetti. Pekünlü, birçok başarılı sporcu yetiştirdi ve cenazesi Hayme Ana Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
- Halter antrenörü Hilmi Pekünlü Kütahya'da hayatını kaybetti.
- Hilmi Pekünlü, 'Cep Herkülü' lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun ilk antrenörü olarak tanınıyordu.
- Hilmi Pekünlü'nün cenazesi Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı'na defnedildi.
Bursa'nın Kırcaali şehrine bağlı Mestanlı ilçesinde dünyaya gelen ve 1991 yılında Kütahya'ya yerleşen Hilmi Pekünlü, burada halter antrenörlüğüne devam etti. Naim Süleymanoğlu'nun çocukluk yıllarında yanında olan Pekünlü, birçok başarılı sporcu yetiştirdi.
Hilmi Pekünlü, Hayme Ana Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.