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Central Hospital Ümraniyespor Deplasmanda Galibiyet Aldı

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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında oynanan maçta Central Hospital Ümraniyespor, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Cavare'nin 62. dakikada attığı golle üç puanı hanesine yazdıran Ümraniyespor, puanını 50'ye çıkardı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mahmut Gülle

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Erkam Develi (Dk. 81 Orhan Nahırcı), Silva, Dembele, Rroca (Dk. 58 Traore), Ezeh, Camara (Dk. 85 Oğuzcan Çalışkan)

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Hoti (Dk. 73 Furkan Apaydın), Soukou (Dk. 85 Batuhan Çelik), Atalay Babacan (Dk. 89 Mustafa Eser), Bardhi, Benny, Poyraz Yıldırım

Gol: Dk. 62 Cavare (Central Hospital Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Burak Öksüz (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 25 Rroca, Dk. 33 Ezeh, Dk. 70 Traore ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Futbolda Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Bu sonuçla Central Hospital Ümraniyespor, puanını 50'ye yükseltirken, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 51 puanda kaldı.

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Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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