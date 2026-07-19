Uruguay'da ilk Dünya Kupası'nın oynandığı Centenario Stadı: Futbolun Tarihi Anıtı

Dünya futbolunun hafızası olarak görülen Uruguay'daki Centenario Stadı, ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının yanı sıra FIFA'nın "Dünya Futbolunun Tarihi Anıtı" ilan ettiği tek stadyum olma unvanını taşıyor.

Başkent Montevideo'ya bağlı Parque Batlle mahallesinde, 21 Temmuz 1929'da temeli atılan Centenario Stadı, mimar Juan Antonio Scasso tarafından tasarlandı ve yaklaşık altı ayda tamamlandı.

İnşaatta 160 bin metreküp toprak kazıldı, 14 bin metreküp beton ile 200 bin parça çim kullanıldı.

Dünya futbolunun simge yapılarından Centenario Stadı, ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının yanı sıra FIFA'nın "Dünya Futbolunun Tarihi Anıtı" ilan ettiği tek stadyum olma özelliğini taşıyor.

Dönemin kayıtlarına göre, açılıştan bir gün önce stadın zemini mangal kömürleri ve elektrikli ısıtıcılarla kurutulmaya çalışıldı. Açılış günü ise betonun henüz tamamen kurumadığı belirtiliyor.

Uruguay Anayasası'nın kabulünün 100. yıl dönümü olan 18 Temmuz 1930'da açılan Centenario Stadı'nda, ev sahibi Uruguay aynı gün Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Peru'yu 1-0 yendi.

Uruguay, Arjantin'i yenerek tarihin ilk şampiyonu oldu

27 Temmuz 1930'da oynanan ilk Dünya Kupası finalinde Uruguay, Arjantin'i 4-2 yenerek turnuva tarihinin ilk şampiyonu unvanını kazandı.

FIFA, 18 Temmuz 1983'te Centenario Stadı'nı "Dünya Futbolunun Tarihi Anıtı" ilan etti. Centenario, bu unvanı taşıyan dünyadaki tek stadyum olarak öne çıkıyor.

Centenario Stadı'nın yönetimi, Uruguay Futbol Federasyonu (AUF) ile Montevideo Belediyesi temsilcilerinden oluşan Resmi Saha Yönetim Komisyonu (CAFO) tarafından yürütülüyor.

Stadyumun bölümleri ve tribünler

Kuzeyde bulunan Colombes Tribünü, adını Uruguay'ın 1924 Olimpiyat şampiyonluğunu kazandığı Fransa'nın Colombes kentinden alırken, yoğun seyirci ilgisi nedeniyle "halk tribünü" olarak da anılıyor.

Güneyde yer alan Amsterdam Tribünü, adını Uruguay'ın 1928'de üst üste ikinci Olimpiyat şampiyonluğunu kazandığı Hollanda'nın Amsterdam kentinden alıyor.

Olimpica Tribünü, üst ve alt bölümlerden oluşuyor. Tribüne bu isim, Uruguay Milli Takımı'nın stadyumun yapıldığı dönemde üst üste kazandığı iki Olimpiyat şampiyonluğunun anısına verildi.

America Tribünü, protokol bölümü, VIP localar ve basın tribününe ev sahipliği yaparken, diğer bölümleri genel seyirci tarafından kullanılıyor.

Uruguay Futbol Müzesi

Uruguay, Güney Amerika ve dünya futbolunun tarihini tanıtmayı amaçlayan müze, 15 Aralık 1975'te açıldı.

Müze, 2004'te yenilenirken, Saygı Duruşu Kulesi'nin altında Temmuz 1929'da yerleştirilen stadyumun temel taşı da bulunuyor.

Stadyumda yer alan Uruguay Futbol Müzesi'nde, ülkenin 1924 ve 1928 Olimpiyat şampiyonlukları ile 1930 ve 1950 Dünya Kupası zaferlerine ait kupalar, formalar ve çeşitli tarihi eserler sergileniyor.

Binada, Uruguay Milli Takımı'nın kazandığı tüm şampiyonluklara ait arşivlerin sergilendiği kalıcı bir sergi salonu bulunuyor.

Uruguay futbolunun önemli dönüm noktalarına ait hatıra eşyalarının yer aldığı müzede, en eski parçalardan biri 1916'da Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (Conmebol) kuruluş kararının alındığı masa ve sandalyeler olarak öne çıkıyor.

Müzede, Uruguay takımlarının kazandığı Copa Libertadores şampiyonluklarına ait görseller ve materyallerin yanı sıra, tarihi dergiler ve kulüp formalarıyla ülke futbolunun geçmişine de yer veriliyor.

1930 Dünya Kupası'na ait tarih görüntüler izlenebiliyor

Müze, projeksiyon salonu, tematik mağaza, Uruguay futboluna ait replikalar ve hediyelik eşyalar gibi çeşitli hizmetler sunuyor.

Oditoryumda ise Uruguay'ın 1928 Olimpiyatları'ndaki performansı, Centenario Stadı'nın inşa süreci ve 1930 Dünya Kupası'na ait tarihi görüntüler izlenebiliyor.