Cenk Tosun'un yeni adresi Uzak Doğu

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz yaz transfer döneminde katılan ve Jose Mourinho yönetiminde dilediği kadar forma şansı bulamayan yıldız oyuncu Cenk Tosun takımdan ayrılıyor. Başarılı golcünün yeni adresi Uzak Doğu...

UZAK DOĞU YOLCUSU

Sarı-lacivertli formayla sahada daha fazla yer almak isteyen ancak Mourinho tarafından süre verilmeyen Cenk Tosun için dikkat çeken bir hamle geldi.

Milli futbolcu tarafından gelen son hamle şaşkınlık yarattı. Takımdan ayrılmak istediğini menajerine bildiren milli oyuncu yavaş yavaş yeni sezon için planlarını yapmaya başlarken Japonya ekibi Cenk Tosun için devreye girdi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Takımın deneyimli golcüsü Cenk Tosun için Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varıldı. Cenk Tosun da şartlarda anlaşmaya vardıktan sonra uzak doğu ekibine transferi gerçekleşecek. Transferin birkaç gün içinde resmileşmesi bekleniyor.