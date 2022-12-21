Cenk Tosun hayata döndürdü! Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup ederek Son 16'ya yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaştı. İlk 15 dakikada 2-0 geriye dönen Beşiktaş, Cenk Tosun'la hayata döndü. Tecrübeli forvet 67 ve 69'da attığı gollerle eşitliği getirdi. Ardından N'Koudou ve Weghorts sahneye çıktı, Kara Kartal maçı 4-2 kazandı. Siyah-Beyazlılar'ın rakibi cuma günü belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig'in devleri fire vermedi. Fenerabahçe ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş da rakibini eledi.

KARA KARTAL 15 DAKİKADA ŞOK YAŞADI

Şanlıurfaspor, ilk 15 dakikada Kemal Rüzgar'ın golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Siyah-Beyazlılar, 29. dakikada 2 değişiklik birden yaptı. Atiba ve Dele Alli çıktı, Tayyip Talha ve Gedson Fernandes oyuna girdi.

CENK FARKI

Beşiktaş, 67'de Cenk Tosun'la skoru 2-1 getirdi. Cenk Tosun 70'de bir kez daha sahneye çıktı, Beşiktaş beraberliği buldu. 73'te N'Koudou attığı şık golle Beşiktaş'ı öne geçirdi. 85'te Weghorts, skoru tayin etti: 4-2! Beşiktaş, turu atlayan taraf oldu.

KURA ÇEKİMİ CUMA

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kuru çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleşecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5. Tur maçları 22 Aralık'ta devam edecek. Galatasaray, Keçiörengücü ile oynayacak.