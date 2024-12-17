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Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor

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Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Süper Lig ekibine transfer oluyor. Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tosun, teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı ve yalnızca 4 maçta 38 dakika sahada kalabildi. Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın radarına giren Tosun, devre arası transfer döneminde takıma veda edebilir.

Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cenk Tosun Süper Lig ekibine transfer oluyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, forvet hattında Cenk Tosun'u düşünmüyor. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sezon başından bu yana Süper Lig'de 4 maçta yalnızca 38 dakika sahada kalabildi. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım kadrosunu hedefleyen ve bu sebeple düzenli olarak oynamak isteyen Cenk Tosun için sürpriz bir gelişme yaşandı.

RADARA ALDILAR

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, devre arası transfer döneminde takıma veda edebilir. Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın Cenk Tosun'u gündemine aldığı ortaya çıktı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde büyük bir yapılanmaya giren Bodrum ekibi, forvet hattına tecrübeli bir ismi takviye etmek istiyor. Bu doğrultuda gündeme gelen futbolculardan birisinin de Cenk Tosun olduğu öğrenildi.

SADECE 97 DAKİKA OYNADI

Öte yandan Fenerbahçe'de ise forvet karmaşası yaşanıyor. Sezon başında takıma katılan Youssef En-Nesyri, etkili bir performans gösteremezken Suudi Arabistan'dan oyuncuya talipler var. Teknik direktör Jose Mourinho Faslı futbolcunun takımda kalması gerektiğini düşünse de Fenerbahçe yönetimi, henüz En-Nesyri için nihai kararını vermiş değil.

En-Nesyri'nin olası ayrılığı durumunda sarı lacivertliler, santrfor bölgesine bir takviye yapacak. Ayrıca Cenk Tosun için verilecek karar da buna bağlı olacak. Sezon başından bu yana tüm kulvarlarda yalnızca 97 dakika sahada kalan Cenk Tosun, resmi maçlarda skor üretemedi.

Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımurat özbaş:

Cenkin bundan haberi varmi ?

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Haber YorumlarıMGk:

Bence Bodrum yerine Kasımpaşa yazmalıydın ya da Hatay da olabilir bodrumu iyi sallamışsın tatil falan esprisi için heralde

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Adamı doğru düzgün oynatmadı. Mourinho'nun sadece futbolcu değil taktik seçimleri ile de kariyeri arasında bir bağlantı kuramıyorum ne yazık ki.

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