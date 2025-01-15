Cenk Tosun Bodrumspor'a imza atıyor

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrumspor, Fenerbahçeli Cenk Tosun transferi için görüşmelere başladı.

VOLKAN DEMİREL ÇOK İSTİYOR

İleri uca takviye yapmak isteyen Ege ekibinin Fenerbahçe'de bir türlü şans bulamayan milli golcünün transferi için oyuncu ve sarı-lacivertlilerle temas halinde olduğu öğrenildi. Teknik Direktör Volkan Demirel'in de Cenk'i çok istediği, milli oyuncunun da Bodrum FK'nın teklifine olumlu yaklaştığı kaydedildi.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Cenk Tosun, sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ancak sarı-lacivertlilerde düzenli oynama şansı bulamamıştı. Süper Lig'de Beşiktaş'la 3 şampiyonluk yaşayan Cenk, ayrıca 2016 ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'da görev yapmış ve ay-yıldızlı formayla 21 gol atmıştı.