Cenk Tosun Almanya'da Bel Fıtığı Ameliyatı Geçirdi
Fenerbahçe, Cenk Tosun'un Almanya'da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirdiğini açıkladı ve tedavi sürecine başlandığını duyurdu.
FENERBAHÇE, geçtiğimiz dönemlerde kadro dışı kalan Cenk Tosun'un Almanya'da bel fıtığı ameliyatı olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Cenk Tosun, Almanya'da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor