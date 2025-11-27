Cenk Tosun Almanya'da Bel Fıtığı Ameliyatı Geçirdi

FENERBAHÇE, geçtiğimiz dönemlerde kadro dışı kalan Cenk Tosun'un Almanya'da bel fıtığı ameliyatı olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Cenk Tosun, Almanya'da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.