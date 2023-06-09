Cenk Özkacar, Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Valencia, geçen sezon Lyon'dan kiraladığı Cenk Özkacar'ın bonservisini 5 milyon euro bedelle aldı. Satın alma opsiyonu kullanılan futbolcu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandı.

La Liga'da mücadele eden Valencia, milli futbolcu Cenk Özkacar'ın bonservisini aldı ve başarılı savunmacıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Valencia'dan yapılan açıklamada, Cenk Özkacar'ın sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunun kullanıldığı belirtildi. İspanyol ekibi bu transfer için 5 milyon euro bonservis ödeyecek.

21 MAÇA ÇIKTI

Cenk Özkacar geçen sezon Valencia formasıyla 21 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 asist yapan 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1.80 milyon euro.

Valencia'nın yaptığı paylaşım: