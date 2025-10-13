Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı

YouTube ve sosyal medya platformlarında spor ve fitness içerikleriyle tanınan "Cenk Hoca", ilk kez profesyonel bir boks maçında ringe çıktı. Karşısındaki rakibin kimliği açıklanmazken, sosyal medyada paylaşılan videolarda rakibin profesyonel bir sporcu olmadığı yönünde yorumlar yapıldı.

YUMRUK ALMADAN NAKAVT!

Mücadelenin başlama düdüğünün ardından beklenmedik bir sahne yaşandı. Rakibi, Cenk Hoca'nın henüz yumruk dahi vurmadan yere yığıldı ve maçın hakemi karşılaşmayı bitirdi. Sosyal medya kullanıcıları, bu anlara "Dünyanın en kısa boks maçı" ve "Nakavt olmadan önce nakavt oldu" gibi esprili yorumlar yaptı.

GÜNDEM OLDU

Birçok kullanıcı maçın kurgu mu yoksa gerçek mi olduğu yönünde tartışmalar başlatırken, bazı takipçiler "Show maçıydı, eğlenceliydi" yorumlarında bulundu.