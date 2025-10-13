Haberler

Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı

Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı
Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı
Sosyal medyada "Cenk Hoca" ismiyle tanınan içerik üreticisi, katıldığı boks maçında ilginç bir galibiyete imza attı. Sporcu olup olmadığı bilinmeyen rakibi, yumruk almadan nakavt oldu.

YouTube ve sosyal medya platformlarında spor ve fitness içerikleriyle tanınan "Cenk Hoca", ilk kez profesyonel bir boks maçında ringe çıktı. Karşısındaki rakibin kimliği açıklanmazken, sosyal medyada paylaşılan videolarda rakibin profesyonel bir sporcu olmadığı yönünde yorumlar yapıldı.

YUMRUK ALMADAN NAKAVT!

Mücadelenin başlama düdüğünün ardından beklenmedik bir sahne yaşandı. Rakibi, Cenk Hoca'nın henüz yumruk dahi vurmadan yere yığıldı ve maçın hakemi karşılaşmayı bitirdi. Sosyal medya kullanıcıları, bu anlara "Dünyanın en kısa boks maçı" ve "Nakavt olmadan önce nakavt oldu" gibi esprili yorumlar yaptı.

GÜNDEM OLDU

Birçok kullanıcı maçın kurgu mu yoksa gerçek mi olduğu yönünde tartışmalar başlatırken, bazı takipçiler "Show maçıydı, eğlenceliydi" yorumlarında bulundu.

Yorumlar (2)

Mehmet Aydın:

Tiyatro

Goker Deveci:

Çok büyükük bir iş cikarmiş gibi roportaj yapiyor kurgu

