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Başpehlivan Cengizhan Şimşek'in hedefi altın kemer

Başpehlivan Cengizhan Şimşek'in hedefi altın kemer
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Başpehlivan Cengizhan Şimşek, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer hedefiyle er meydanına çıkacağını açıkladı. 2022'de kazandığı başpehlivanlık heyecanının sürdüğünü belirten Şimşek, bu yıl fiziksel ve psikolojik olarak iyi hazırlandığını söyledi. Ayrıca kemer alması halinde tosunla güreşeceğini ifade etti.

Başpehlivan Cengizhan Şimşek, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer hedefiyle er meydanına çıkacak.

Cengizhan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını söyledi.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiğini anlatan Şimşek, Kırkpınar'ın çok önemli olduğunu vurguladı.

Organizasyonda 2022 yılında kazandığı başpehlivanlık heyecanının sürdüğünü ifade eden Şimşek, "Allah nasip ederse hedefimiz her zaman altın kemer. Nasibimizi arayacağız." dedi.

Bu yıl psikolojik ve fiziksel olarak çok iyi bir şekilde Kırkpınar'a geldiğini anlatan Cengizhan Şimşek, "Fizik olarak, kondisyon olarak, teknik olarak her türlü iyiyiz. Gerisini Cenab-ı Allah'a bıraktık." ifadelerini kullandı.

"Bu sene kemer alırsam gidip tosunla güreşeceğim"

2022 yılında eşeğe yaptığı supleks hareketiyle gündeme geldiğini anımsatan Cengizhan Şimşek, "Bu sene kemer alırsam gidip tosunla güreşeceğim." dedi.

Kırkpınar öncesi birçok müsabakaya katıldığını ve iyi bir antrenman dönemi geçirdiğini ifade eden Şimşek, "Sezon başında yaptığımız güreşlerde rakiplerimizle birbirimizi tartıyoruz, ölçüyoruz, eksikliklerimizi gideriyoruz. 'Bir güreş 10 idmana bedeldir.' derler. O yüzden bize böyle bir katkısı var." değerlendirmesinde bulundu.

Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'a katılan güreşçilerin çok iyi ve güçlü olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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