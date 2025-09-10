Cengiz Ünder'in içinden adeta Messi çıktı, Sergen Yalçın kayıtsız kalamadı

Haberler

Fazla forma şansı bulamadığı ve performansıyla da eleştirilerin hedefinde olduğu Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Cengiz Ünder'in antrenmanda attığı goller ve şutlar dikkat çekti. Ünder'i çok isteyen isimlerden olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın o gollere kayıtsız kalamayıp, "Cengiz'i hazır gördüm" dediği anlar kısa sürede viral oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ezeli rakip Beşiktaş'a transfer olan Cengiz Ünder, idmandaki performansıyla dikkat çekti. Teknik direktör Sergen Yalçın, yıldız futbolcunun gollerine kayıtsız kalmadı.

FENERBAHÇE'DE ELEŞTİRİLİYORDU

Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan ve eleştirilerin hedefi haline gelen Cengiz Ünder, Beşiktaş'a transferinin ardından idmanlardaki performansıyla beğeni aldı.

"CENGİZ'İ HAZIR GÖRDÜM"

Cengiz Ünder'i çok isteyen isimlerden biri olan teknik direktör Sergen Yalçın, yıldız oyuncunun performansını değerlendirerek, "Cengiz'i hazır gördüm" dedi. Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
