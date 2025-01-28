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Cengiz Ünder Beşiktaş'a imzayı atıyor! İşte ödenecek rakam

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Fenerbahçe'de süre bulamayan ve Beşiktaş'a önerilen Cengiz Ünder, 1.5 yıllığına satın alma opsiyonuyla siyah-beyazlılara kiralanacak. Fenerbahçe'de yıllık 4.2 milyon euro kazanan futbolcuya Beşiktaş'ın toplam 4 milyon euro ödeyeceği, kalan kısmın ödemesinin de Fenerbahçe tarafından yapılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de süre bulamayan Cengiz Ünder, menajerleri vasıtasıyla Beşiktaş'a önerildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş el sıkışırken siyah-beyazlılar, Cengiz Ünder ile de büyük oranda anlaştı.

Beşiktaş'ın Cengiz Ünder için ödeyeceği rakam belli oldu. Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Fenerbahçe'de yıllık 4.2 milyon euro kazanan Cengiz Ünder'i 1.5 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Siyah-beyazlıların futbolcuya toplam 4 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Kalan kısmın ödemesi de Fenerbahçe tarafından yapılacak. Ünder'in kısa süre içerisinde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 resmi maça çıktı ve sadece 161 dakika sahada kalabildi. Cengiz, bu karşılaşmalarda skora katkı yapamadı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Cengiz Ünder Beşiktaş'a imzayı atıyor! İşte ödenecek rakam
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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