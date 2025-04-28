Cengiz Ünder, Amerika'ya damga vurdu! Oyuna girdi ve her şeyi değiştirdi

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Los Angeles FC, MLS'te normal sezonun 10. haftasında kendi sahasında St. Louis'i ağırladı.

MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ADAM

Maça yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 68. dakikada oyuna girerek maçın kaderini değiştirdi. Takımı 1-0 mağlup durumdayken maça dahil olan yıldız oyuncu, oyuna girdikten 2 dakika sonra yaptığı asistte Bouanga skora dengeyi getirdi.

Los Angeles FC 89. dakikada bir kez daha geri düşerken, Cengiz Ünder uzatmalarda bir kez daha sahneye çıktı. Tecrübeli yıldız, dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Bounga'ya ikinci asistini yaptı ve takımın sahadan bir puanla ayrılmasında önemli bir rol oynadı.

7 MAÇTA 3 GOLE KATKI

MLS'te şu ana kadar 7 maça çıkan Cengiz Ünder, 1 gol atarken, 2 golün de asistini yaptı. Fenerbahçe'den kiralık olarak Amerika'nın yolunu tutan Cengiz'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyor.