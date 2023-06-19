Cengiz Topel Ortaokulu Kadın Futbol Takımı Şampiyon Oldu

Gölpazarı ilçesinde düzenlenen Ortaokullar Arası Kadın Futbol Turnuvası finalinde Cengiz Topel Ortaokulu, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nu 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, öğrencilerinin azimli ve disiplinli çalışmalarının şampiyonlukta büyük etkisi olduğunu belirtti.

Gölpazarı ilçesinde düzenlenen Ortaokullar Arası Kadın Futbol Turnuvası finalinde Cengiz Topel Ortaokulu büyük bir başarı elde ederek şampiyon oldu.

Final maçında Cengiz Topel Ortaokulu, rakibi olan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu karşısında üstün bir oyun sergiledi. Mücadelenin sonunda rakibini 3-1 mağlup eden Cengiz Topel Ortaokulu öğrencileri, büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk kupasını kaldıran öğrenciler dakikalarca eğlendi. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, öğrencilerinin azimli ve disiplinli çalışmalarının şampiyonlukta büyük etkisi olduğunu belirtti. Yılmaz, takımının gösterdiği performanstan dolayı gurur duyduğunu ifade etti ve başarılarının devamını dileyerek, "Bu önemli başarıya imza atan Cengiz Topel Ortaokulu futbol takımını tebrik ediyor ve gelecek müsabakalarda da başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK