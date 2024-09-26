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Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, Uzundere'de Akrobasi Gösterisi Yaptı

Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, Uzundere'de Akrobasi Gösterisi Yaptı
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Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütü eğitmeni Ferdi Toy, Erzurum'un Uzundere ilçesinde Airfest Uzundere festivali kapsamında akrobasi gösterisi düzenledi. Yüksek noktalardan gerçekleştirdikleri gösteriler büyük ilgi gördü.

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye şampiyonu Ferdi Toy, Erzurum'un Uzundere ilçesinde akrobasi gösterisi yaptı.

Adrenalin tutkunu 44 yaşındaki base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütünde 3 kez Türkiye şampiyonluğu bulunan Ferdi Toy, "Airfest Uzundere" festivali kapsamında Erzurum'a geldi.

Uzundere ilçesinde ???????yüksek noktalarda rota oluşturan Koçak ve Toy, atlayış için yaklaşık 500 metre yükseklikteki kayalık bir bölgeyi seçti. Hesaplamalar ve hazırlıklarının ardından kayalıkların bulunduğu bölgeye çıkan Koçak yarasa atlayışı yaparken, Toy ise Türk bayraklı paraşütle akrobasi atlayışı gerçekleştirdi.

Aksiyon kamerasıyla kayıt altına alınan Cengiz Koçak ve Ferdi Toy'un gösterileri büyük ilgi gördü.

Cengiz Koçak: "Dünyanın buradan haberi olması lazım"

Ekstrem sporcu Cengiz Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok bölgesinde atlayışlar yaptığını, Uzundere'deki atlayış noktalarının da ekstrem sporcuları açısından önemli olduğunu söyledi.

İlçedeki atlayış gösterilerine Uzundere Belediye Başkanı Muhammed Halis Özsoy ile Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneği ve Uzundere Doğa Spor Kulübünün destek verdiğini anlatan Koçak, şöyle konuştu:

"Dünyanın buradan haberi olması lazım. Burada atladığım her noktayı GPS kaydını alıyorum. Dünyada bu işi yapanlar Türkiye'ye geldiklerinde navigasyon onları buraya getiriyor. Bugüne kadar gelip atlayanlar da çok oldu. Alpler'de şu an atlayışlar bitti, burada mayıs ayına kadar yine uçarsınız. Burası ayrıca Karadeniz ile Doğu Anadolu arasında kalıyor. İklimi kusursuz. Bu anlamda haritadan bir yer çizin deseler burayı çizerim."

Cengiz Koçak, Uzundere ilçesini tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, Erzurum Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin söz konusu spor ve organizasyonlara destek vermesini istedi.

Ferdi Toy: "Uzundere çok güzel bölge"

Yamaç paraşütü pilotu ve eğitmeni Ferdi Toy da 8 yıldır yakından inceledikleri bölgede birçok atlayış ve yamaç paraşütü uçuş noktası belirlediklerini dile getirdi.

Bölgede atlayış yaptıkları manzaranın akrobasi uçuşları açısından önemli olduğunu anlatan Toy, "Bu yıl daha küçük ve hızlı paraşütlerle gelip denemeler yapıyoruz. Bunun için Uzundere çok güzel bölge. Bizim küçük paraşütlerle dik yamaçlara ihtiyacımız var. Aşağıya taklalar atarak, yere yakın uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Bölge bunun için çok iyi." ifadelerini kullandı.

İlk defa küçük paraşütlerle bölgede uçuş yaptığını aktaran Toy, rüzgarın biraz fazla olmasına rağmen uçuşun oldukça keyifli geçtiğini kaydetti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Spor

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