Cengiz Gökay: 'İbrahim Hacıosmanoğlu'nun meselesi şahsi değil, tamamen Türk futbolunun geleceğiyle ilgili'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili, "Türk futboluna ve milletine aşık bir adamı herkese beğendirmek kolay değildir. Futbola duygusal bağlılığı olan insanlar bazen yanlış anlaşılır. Fakat onun meselesi şahsi değil, tamamen Türk futbolunun geleceğiyle ilgili" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılımı ve TFF gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Gökay, son 2 yıldır Türk futboluna adaletli, şeffaf ve herkese eşit bir mesafede duran bir yönetim kurulu oluşturduklarını kaydederek, "Olumsuzluklar olacak, eksiklerimiz, hatalarımız olacak ama her şeyden önce başkanın da dediği gibi biz çoluğumuza çocuğumuza itibar ve namuslu, haysiyetli bir geçmiş bırakmak istiyoruz. Bu makamların tamamı gelip geçici. Biz bu süreçlerde sürekli kendi aramızda istişare ediyoruz. Bu makamları gelip geçiciliğini her gün dillendiriyoruz. O yüzden bu makamlarda kalırken bu makamlarda bulunurken bizler bu vatana millete hizmet etmekten ve bunu düşünmekten başka bir ceddimiz ya da gayretimiz yoktur" diye konuştu.

"İnşallah Dünya Kupası'ndan çok iyi bir sonuçla döneceğiz"

Bu süreçte Dünya Kupası'na katılmanın nasip olduğunu söyleyen Gökay, "Ömründe 3 kere gitmeye hak kazanmış 2 kere gitmiş. Üçüncüsünü Allah nasip ederse 24 yıl sonra bu yönetime nasip oldu. İnşallah oraya gittiğimizde de çok iyi bir sonuçla döneceğiz" şeklinde konuştu.

"Dünya Kupası'nda final maçını yapıp döneceğiz"

Türkiye'nin Dünya Kupası grubundan çıkacağını tahmin ettiğini belirten Gökay, "Gruptan çıktıktan sonra da ilk elemeyi Allah'ın izniyle geçip son 16, son 8, son 4 ve finalde inşallah New York'ta temmuz aynın ortasında o final maçını yapıp döneceğiz. Ülkenin buna çok ihtiyacı var. Bu kadar futbolla içli dışlı olan başka ülke yok gibi. O yüzden bizim ülkemizin bu gurura bu mutluluğa ihtiyacı var. Bizim işimizi gücümüzü bırakıp tek bir şeye konsantre olmamız lazım. Bu süreçte ciddi bir sonuç alıp buradan Allah'ın izniyle döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"İbrahim Hacıosmanoğlu'nun meselesi şahsi değil, tamamen Türk futbolunun geleceğiyle ilgili"

Türk milletinin delikanlı ve dürüst insanı sevdiğine inandığını aktaran Gökay, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun en büyük farkının da burada ortaya çıktığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Çünkü o iki yüzlü bir profil çizmedi hiçbir zaman. Herkese duymak istediğini söyleyen biri olmadı. Bence en büyük gücü de tam olarak bu. Bugün birçok insan günü kurtarmak için konuşuyor. O ise bazen geç anlaşılmayı göze alıyor ama samimiyetinden taviz vermiyor. Çünkü alışılmış düzenin dışında bir karakter ama şunu unutmamak lazım; sadece Türk futboluna ve milletine aşık bir adamı herkese beğendirmek kolay değildir. Futbola duygusal bağlılığı olan insanlar bazen yanlış anlaşılır. Fakat onun meselesi şahsi değil, tamamen Türk futbolunun geleceğiyle ilgili. Ben bunu farklı okuyorum. Bazen milletin umuduna zarar gelmemesi için susarsınız. Her tartışmaya girmezsiniz. Çünkü bazı insanlar laf yetiştirerek değil, sorumluluk taşıyarak mücadele eder. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da böyle düşündüğünü düşünüyorum. Türk futbolunun yeniden ayağa kalkmasının bu millet için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bu başarıya insanların gerçekten ekmek ve su kadar ihtiyacı var. Tek yüzlü olması çünkü tek yüzlü adamların kaderi bazen eleştiri almaktır. Ama ben samimiyetin eninde sonunda kazandığına inanıyorum. Kalbi doğru olan insanların hakkı, onları eleştirenler tarafından bile bir gün teslim edilir. Ben şuna inanıyorum; milletini güldürmek için gerekirse kendi bedel ödeyecek insanların kıymeti geç anlaşılır. Ama Türk milleti zamanı geldiğinde kimin samimi olduğunu çok iyi görür." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı