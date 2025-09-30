Haberler

Cemre Güzel'den Gürcistan'da Gümüş Madalya

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli kanocu Cemre Güzel, 2025 Batum Uluslararası Regatta Süper Sprint'te gümüş madalyayı kazanarak Türkiye'yi temsil etti. Yarışmada toplam 90 sporcu mücadele etti.

Milli kanocu Cemre Güzel, Gürcistan'da düzenlenen 2025 Batum Uluslararası Regatta Süper Sprint'te gümüş madalyanın sahibi oldu.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Batum kentinde gerçekleştirilen ve 25 ülkeden 90 sporcunun katıldığı organizasyonda ay-yıldızlı kadın kanoculardan Cemre Güzel, ikincilik elde etti.

Gürcistan'da yarışan milli sporculardan Onur Mete Ergül, B finalinde birinci olurken Bedirhan Hanoğlu ise organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Trabzon'da bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu

Şehir diken üstünde! Bomba yüklü araç balıkçıların ağına takıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'e Sinem Ünsal'ın oyunculuğu damga vurdu

Dizinin can alıcı sahnesine Sinem Ünsal'ın oyunculuğu damga vurdu
12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçaklayarak öldürdü

12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakla hunharca katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.