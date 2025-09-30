Cemre Güzel'den Gürcistan'da Gümüş Madalya

Milli kanocu Cemre Güzel, Gürcistan'da düzenlenen 2025 Batum Uluslararası Regatta Süper Sprint'te gümüş madalyanın sahibi oldu.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Batum kentinde gerçekleştirilen ve 25 ülkeden 90 sporcunun katıldığı organizasyonda ay-yıldızlı kadın kanoculardan Cemre Güzel, ikincilik elde etti.

Gürcistan'da yarışan milli sporculardan Onur Mete Ergül, B finalinde birinci olurken Bedirhan Hanoğlu ise organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.