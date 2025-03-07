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Cemile Bennu Burat Fair Play Ödülünü Kazandı

Cemile Bennu Burat Fair Play Ödülünü Kazandı
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Erzincanlı milli sporcu Cemile Bennu Burat, Yeşilay 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda centilmenliği ve spor ahlakıyla fair play ödülünü kazandı. Ayrıca, 120 sporcu arasında Türkiye 3'üncüsü oldu.

Ankara'da yapılan Yeşilay 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Erzincanlı milli sporcu Cemile Bennu Burat yarışmalar boyunca sergilediği centilmen davranışları ve spor ahlakına yakışan hareketlerinden dolayı fair play sporcu ödülüne layık görülerek madalya ile ödülendirildi.

Milli sporcu Cemile Bennu Burat bu şampiyonada yaptığı başarılı maçlarla da dikkatleri üzerine çekerek 120 tek bayan sporcunun yarıştığı tek bayanlar kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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