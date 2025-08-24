Cemal Yusuf Bakır, U20 Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Milli güreşçi Cemal Yusuf Bakır, U20 Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stili 130 kilogramda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli güreşçi Cemal Yusuf Bakır, grekoromen stil 130 kilogramda gümüş madalya elde etti.

U17 Dünya Şampiyonu unvanına sahip olan milli sporcu, ilk turda Japon rakibi Kosei Miyaki'yi 8-5 mağlup etti. Bakır, çeyrek finalde Azerbaycanlı Mazaim Mardanov'u 4-3'lük skorla geçti. Yarı finalde ise U17 Dünya Şampiyonu ve U20 Avrupa Üçüncüsü güçlü rakibi Ukraynalı Ivan Yankovsky karşısında 6-0 öne geçtikten sonra 65. saniyede tuşla galip gelerek finale yükseldi. Final müsabakasında ise Avrupa ikincisi Bağımsız Sporcu Ali İlyasov ile karşılaşan milli güreşçi, rakibine mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve dünya ikinciliğini elde etti. - İSTANBUL