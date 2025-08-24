Cemal Yusuf Bakır, U20 Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Cemal Yusuf Bakır, U20 Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli güreşçi Cemal Yusuf Bakır, Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilogramda gümüş madalya elde etti.

Milli güreşçi Cemal Yusuf Bakır, U20 Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stili 130 kilogramda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli güreşçi Cemal Yusuf Bakır, grekoromen stil 130 kilogramda gümüş madalya elde etti.

U17 Dünya Şampiyonu unvanına sahip olan milli sporcu, ilk turda Japon rakibi Kosei Miyaki'yi 8-5 mağlup etti. Bakır, çeyrek finalde Azerbaycanlı Mazaim Mardanov'u 4-3'lük skorla geçti. Yarı finalde ise U17 Dünya Şampiyonu ve U20 Avrupa Üçüncüsü güçlü rakibi Ukraynalı Ivan Yankovsky karşısında 6-0 öne geçtikten sonra 65. saniyede tuşla galip gelerek finale yükseldi. Final müsabakasında ise Avrupa ikincisi Bağımsız Sporcu Ali İlyasov ile karşılaşan milli güreşçi, rakibine mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve dünya ikinciliğini elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti

İşte 10 yaşındaki kızını bıçakla kovalayan annenin ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mario Balotelli, Türkiye'ye geri dönmek istiyor! İşte haber gönderdiği takım

Balotelli Süper Lig'den o takıma haber yolladı: Beni alın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.