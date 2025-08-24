Cemal Yusuf Bakır, Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Cemal Yusuf Bakır, grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye, şampiyonayı toplamda 4 madalyayla tamamladı.

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Cemal Yusuf Bakır, grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'ın Samokov kentindeki organizasyonda mindere çıkan Cemal Yusuf, Japon Kosei Miyaki'yi 8-5, Azerbaycanlı Mazaim Mardanov'u 4-3, Ukraynalı Ivan Yankovsky'yi de tuşla yenerek finale çıktı.

Cemal Yusuf, Rus Ali Ilyasov ile karşılaştığı final müsabakasını kaybetti.

Türkiye, bu sonuçla şampiyonayı 4 madalyayla (1 gümüş, 3 bronz) tamamladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
