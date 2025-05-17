Cemal Ersen'den sert açıklama: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı

Gazeteci Cemal Ersen, Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde Fenerbahçe'nin gündemine dair görüşlerini paylaştı. Ersen, yazısında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın mevcut başkan Ali Koç'a Jose Mourinho'yu aldırtmak zorunda kaldığı için 'kazık' attığını ifade etti.

''FENERBAHÇE'YE KAZIĞI AZİZ YILDIRIM ATTI''

Cemal Ersen yazısında, ''Sezonun hayal kırıklığını yaşayan takımlardan biri de Fenerbahçe'dir kuşkusuz. Son seçimde yarıştığı Ali Koç'a tabirimi mazur görün ama en büyük kazığı Aziz Yıldırım attı. Kongre öncesindeki vaadlerinde Teknik Direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıklayan Yıldırım, seçim aşamasında Koç'u da bu tercihi yapmak zorunda bıraktı. Günahı kimlerindir bilemem, lakin Portekizli teknik direktörün Türkiye'den ve Fenerbahçe'den iyi izler bırakarak ayrılmayacağı kesin. Avrupa medyası günlerdir tazminat cambazı Mourinho'nun yeni kurbanının hangi takım olacağını yazıyor. Şüphem yok, Koç da 16 milyon euroluk maaşından kurtulmak için dua ediyordur.'' ifadelerini kullandı.

''KOÇ KADAR NAZİK DAVRANMAZDI''

Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho'ya Ali Koç kadar nazik olmayacağını dile getiren Ersen, ''Yıldırım seçimi kazansa durum değişir miydi? Aynı şeyleri yaşasa, şekeri yükseldiğinde Koç kadar nazik davranmazdı Portekizli'ye. Gelelim imza kampanyasına. Kulüp tarihinde görülmemiş bir girişimdir bu. Koç "yeterli imza toplanırsa yokum" restini çekti. Fenerbahçe'nin eski Asbaşkanı Mahmut Uslu'nun Koç'a "imzayı bekleme, istifa et" çağrısının masumiyeti ise sorgulanmalı. Hakan Bilal Kutlualp'in adaylığını açıklamasının ardından Aziz Yıldırım ile barış çubuğu yakmaya hazırlanan Ali Koç, Uslu'nun çıkışını ve niyetini anlayamadıysa, planlarını gözden geçirmeli. Sonuç olarak Galatasaraylılar yarın beşinci yıldızı takmaya hazırlanırken, Fenerbahçe'nin nelerle uğraştığına bakıp bıyık altından gülümsüyordur eminim.'' sözlerini sarf etti.