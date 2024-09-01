Cem Uzan, Galatasaray'ın yeni transferini kafede alkol alırken yakaladı: Bu adamı nasıl alırsınız?

Süper Lig'de dün akşam Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray'da transfer harekatı son sürat devam ederken gündemdeki bir isim adeta ortalığı karıştırdı.

Sarı-kırmızılı kulübün anlaşma sağladığı 25 yaşındaki sol bek Ismail Jacobs'un İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi beklenirken, Fransa'da yaşayan siyasetçi ve iş insanı Cem Uzan'dan ortalığı karıştıran bir paylaşım geldi.

CEM UZAN'DAN OLAY PAYLAŞIM

Galatasaray'ın imza attırmak üzere olduğu Fransız futbolcuyu gittiği bir barda alkol alırken gördüğünü belirten Uzan, "Galatasaray'ın yeni transferi Ismael Jakobs şu an Monaco'da Sass Cafe'de kafa çekiyor. Bu adamı nasıl alırsınız? Şaka mı bu" ifadelerini kullandı.

"GECE HAYATI VE ALKOL PROBLEMLERİ VAR"

Uzan'ın bu ifadelerinin gündem olmasının ardından bir paylaşımda Şansal Büyüka'nın oğlu Hazar Büyüka'dan geldi. Uzan'ın doğruyu söylediğini ifade eden Büyüka "Cem Uzan'ın Ismail Jacobs haberi ve çıkan iddialar doğru. Bizzat Monaco'dan doğrulattım. Monaco teknik direktörü Clement o dönem gece hayatı ve alkol problemi olduğu için Jacobs'u kadro dışı bırakıyor. Ben uyarılarımı 20 gündür yapıyorum, umarım yönetim dikkat eder" sözlerini sarf etti.